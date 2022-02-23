У кропивницькому притулку готові прийняти жителів Донбасу

У кропивницькому притулку "Дім Милосердя", де надають прихисток людям, які опинились на вулиці, у разі потреби, можуть прийняти 25 жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це розповів засновник притулкус Володимир Лебедєв. Суспільне відвідало притулок, щоб побачити які там умови.

За словами Володимира Лебедєва, протягом двох тижнів з непідконтрольної Україні території телефонували десятеро людей: "Люди телефонували, розвідували ситуацію. Знаю одну з тих, хто телефонував. Це Аня, їй 35 років, у неї двоє малих дітей і мама. Вони намагаються зараз виїхати".

В одній кімнаті можуть жити восьмеро людей, є дитяче ліжко та стіл для сповивання – розповів працівник притулку Дмитро Скляренко: "Щодня прибираємо, миємо, обробляємо. Тут тепло, м’які ліжка".

Упродовж двох тижнів зібрали 38 тисяч гривень від благодійників. Продукти для мешканців притулку зберігають у підвалі – розповів кухар Олександр Боровиков, який безкоштовно допомагає на кухні у вільний від роботи та навчання час: "Є згущене молоко, сардини, тушонка зі свинини, яловичини, квасоля. Я буду для них готувати. Якщо їх буде багато, то робитимемо для них обіди".

Суспільне Кропивницький

Поряд з будинком облаштовують ще один корпус. Володимир Лебедєв сказав, що у квітні, після ремонту, там зможуть розмістити ще десятьох людей: "Це краще ніж на вулиці чи в полі".

Суспільне Кропивницький Другий корпус притулку

У притулку безкоштовно люди можуть жити місяць. Передусім, зі слів його засновника, допомогу надаватимуть жінкам з дітьми та пенсіонерам.

Що відомо

За інформацією директора обласного департаменту соціального захисту населення Олександра Догарова, щонайменше 350 людей з Донбасу можуть поселити в інтернатах Кіровоградської області. Сказав, що на 23 лютого звернень не було.

За словами міського голови Кропивницького Андрія Райковича, на 23 лютого про евакуацію з прифронтової зони в Кропивницький не йдеться: "В місті достатньо житлового фонду для того, щоб ми, в разі потреби, розмістили необхідну кількість людей: гуртожитки, школи, дитсадки. Але про це сьогодні мова не йде".

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