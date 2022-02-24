У Дніпрі у вечірню "годину пік" на 30% скоротять кількість маршруток, трамваїв та тролейбусів. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу департаменту транспорту міської ради Дніпра.

За повідомленням, на такий крок пішли через необхідність економії пального, різке зниженням пасажиропотоку та часткову мобілізацію водіїв.

Інтервали руху транспорту збільшать на усіх маршрутах міста.

"Звертаємось до містян – уникайте місць скупчення людей, не виходьте з дому без нагальної потреби! Це не про карантинні обмеження, це про воєнний стан! Дякуємо тим, хто залишився вдома та без крайньої необхідності не користується громадським транспортом", – йдеться в повідомленні.

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