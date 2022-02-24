Уночі на Львівщині обстрілів чи вибухів не зафіксували

На Львівщині цієї ночі обстрілів чи вибухів, пов’язані із воєнною ситуацією в країні не було. Про це під час брифінгу повідомив керівник Львівської ОДА Максим Козицький.

Вранці у Львові двічі звучали сирени повітряної тривоги.

"Є певне напруження щодо розміщення безпілотних літальних апаратів. Вони справді працюють і по Львівській області. І літаки-розвідники відпрацьовують як кордон, так і військові частини постійно. Це один із елементів війни. Ми розуміємо, що якщо над нами висять або розвідувальні апарати, або безпілотні апарати, ми можемо піддатися атаці з повітря. З тим пов’язані сигнали повітряної оборони", — каже Максим Козицький.

Ще один сигнал прозвучав о 12:22.

За словами Максима Козицького, сирени можуть лунати протягом дня. Голова ОДА радить мешканцям бути пильними і, почувши сигнал оповіщення, відразу йти в укриття.

Що відомо

У разі, якщо з певних причин не працюватиме лінія "103", львів'яни та мешканці області зможуть викликати бригаду екстреної допомоги за резервними номерами: 293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25 .

. У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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