На Львівщині готуються приймати біженців

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл. Про це під час брифінгу повідомив керівник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Точної інформації про кількість людей, які прямують до Львова, за словами очільника Львівщини ще немає.

"Будемо просити всі університети повідселяти студентів для можливого поселення біженців із інших регіонів України. Зараз формується кол-центр на базі ЛОДА спільно з ЛМР щодо розселення людей, які будуть звертатися. Буде 6,7,8 центрів, куди можна буде звернутися. Ті пункти будуть володіти інформацією щодо вільних місць, куди буде проводитись розселення", — каже Максим Козицький.

Зараз такі пункти на етапі формування. Також у Львівській області та на в’їзді до Львова сьогодні, 24 лютого, облаштують спеціальні блокпости.

Що відомо

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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