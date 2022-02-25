У Львові повідомили резервні номери телефонів для виклику швидкої допомоги

У разі, якщо з певних причин не працюватиме лінія "103", львів'яни та мешканці області зможуть викликати бригаду екстреної допомоги за резервними номерами. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сьогодні, 25 лютого, Львівський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікував резервні номери для виклику швидкої. Вони можуть знадобитися, якщо лінія "103" не працюватиме. Зокрема, можна звернутися за шістьма телефонами:

293-29-12;

293-29-14;

293-29-05;

293-29-19;

293-29-16;

293-29-25.

За словами мера Львова Андрія Садового, наразі ситуація у місті стабільна. Зранку Львові повідомили про повітряну тривогу, а мешканців попросили йти в укриття. Через годину прозвучала сирена "Відбій повітряної тривоги".

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону