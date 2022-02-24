Черги за пальним, продуктами і готівкою. Яка ситуація у Львові

Школи міста перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі, мешканців закликають за можливості залишатися вдома. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів. Керівництво міста та області все ж закликає не панікувати, не створювати черги та за можливості залишатися вдома.

На заправки люди почали приїжджати ще від 5 години ранку. На одній із АЗС у черзі нарахували 50 авто.

Суспільне Львів Черга до автозаправної станції

"Ми давно вже у Львові, просто я приїхав і в мене пів баку. Вирішив заправити повний. На всякий випадок", — каже водій Андрій Цепух.

Є черги і до аптек.

Суспільне Львів Черги за ліками

"Стан абсолютно нормальний, спокійний, наскільки це можливо в цей час. Прийшла в аптеку по ліки, хворіла на корону, у мене згущення крові — я купую собі ліки для розрідження. Паніки ніякої, не розумію чому люди так панікують", — сказала львів'янка Наталія Бачинська.

Також черги є поблизу банкоматів. Зокрема, і на Площі Міцкевича. Прийшла аби зняти готівку Руслана Мотичак.

"Я думаю, що це просто люди — в нас трошки як щось стається — так зразу всі по гроші, всі по продукти, це вже в крові таке. А так я думаю, всі знімають і мусять трохи запастися", — каже львів'янка.

Відділення "Приватбанку" працюють у безперебійному режимі у населених пунктах, де немає загрози здоров’ю і життю працівників та клієнтів, розповіла речниця "Приватбанку" Докія Кузьменко:

"Онлайн-банкінг Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати "Приватбанку" доступне. Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі".

В обід були черги і до супермаркетів Львова.

Суспільне Львів Супермаркет у Львові всередині

Там просять не створювати ажіотаж:

"Наразі про всі зміни, які можливо будуть, якщо вони будуть, ми повідомлятимемо, у першу чергу, в соцмережах на нашій сторінці. На разі, все працює у штатному режимі. Черги трішки є, але ми закликаємо людей не створювати ажіотаж", — каже PR-менеджер Сергій Черешньовський.

Деякі крамниці у центрі міста закриті. Це, до прикладу, книгарня, магазини комп’ютерної техніки. А така черга була до магазин зброї.

Суспільне Львів Черги за пальним, продуктами і готівкою. Яка ситуація у Львові

Турист із Маріуполя Михайло розповідає, що запланував візит в лікарню і вночі буде повертатися назад – в Маріуполь.

"Гидко, не хотілося б того, але так як воно сюди зайшло – значить поїдемо додому і будемо відстоювати Україну", — каже пан Михайло.

Поліція в області працює в посиленому режимі, про це повідомив керівник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський.

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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