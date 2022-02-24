У Рівному призупинили роботу ліфтів

У Рівному відключили ліфти. Про це повідомив 24 лютого близько 10 години міський голова Олександр Третяк у Telegram. Інформацію підтвердила керівниця пресслужби міськради Оксана Власюк. Про відключення ліфтів заявила і компанія "АРМ-ЕКО", яка займається їхнім обслуговуванням.
Як йдеться у повідомленні міського голови Рівного, відбувається планове відключення ліфтів, адже через можливі перебої електроенергії, а тому є небезпека, що бригади не зможуть виїхати для проведення ремонту чи відновлення роботи ліфтів.
"Станом на ранку жодних 09.45 перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії не спостерігається. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі", – заявив Олександр Третяк.
Що відомо
- Влада Рівненщини зробила перші заяви та надала рекомендації.
- 24 лютого навчання на Рівненщині призупинили
- По всій Україні запроваджують воєнний стан — Зеленський
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Росія почала інтенсивні обстріли, ситуація контрольована — Резніков
- Україна закрила небо для цивільних літаків