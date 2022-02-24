У Рівному призупинили роботу ліфтів

У Рівному відключили ліфти. Про це повідомив 24 лютого близько 10 години міський голова Олександр Третяк у Telegram. Інформацію підтвердила керівниця пресслужби міськради Оксана Власюк. Про відключення ліфтів заявила і компанія "АРМ-ЕКО", яка займається їхнім обслуговуванням.

Як йдеться у повідомленні міського голови Рівного, відбувається планове відключення ліфтів, адже через можливі перебої електроенергії, а тому є небезпека, що бригади не зможуть виїхати для проведення ремонту чи відновлення роботи ліфтів.

"Станом на ранку жодних 09.45 перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії не спостерігається. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі", – заявив Олександр Третяк.

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