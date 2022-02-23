Подробиці обстрілу з Градів Трьохізбенки та Муратового

Бойовики гатили із Градів 22-го лютого по Муратовому та Трьохізбенці, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу, від влучання снаряду у Маратовому зайнявся житловий будинок. У Трьохізбенці під обстріл потрапило три сім’ї. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Такий вигляд має будинок у Трьохізбенці, по якому 22-го лютого ввечері поцілили окупанти. Тут мешкає дві родини.
Віктор Олександрович у цьому будинку живе понад 30 років, каже поїхати звідси не може. Хворіє дружина.
"У мене лежача жінка... Вона в такому стані, раніше кричала — сьогодні не кричала... Зробив я сьогодні все скло, ну я нічого не знайшов, шибок немає, нічого немає. Плівка була, ось тут заробив, там матрац, матрац прибив. Ось світло є, ще можна приготувати. Холодильник працює", — каже Віктор Олександрович
У підвалі сусідньої багатоповерхівки ховається подружжя Аверкових. Кажуть, до початку обстрілів мешкали поруч, у власному будинку. Вже тиждень вони живуть разом з військовослужбовцями в укритті.
"Хотіли б і зараз виїхати, але ми не маємо ні фінансів, ні взагалі куди виїжджати", — каже Сергій Аверков.
Військовослужбовець Сергій розповів, що впродовж останніх чотирьох років окупанти з реактивних систем Град вогонь не відкривали.
"Було застосовано БМ-21 (Град — ред.) по північній частині й околицях населеного пункту Кряківка, де проживають мирні люди. Мирні люди не постраждали. Зараз знаходяться в укриттях", — повідомив Сергій.
За словами Сергія, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
"Незаконні збройні формування відкривали вогонь з різних видів зброї з населених пунктів з окраїни населених пунктів, а саме. З окраїни населеного пункту Слов’яносербськ, Красний Лиман, Петровеньки. З Петровеньки з реактивної системи залпового вогню БМ21 — Град. Вогонь у відповідь не відкривався тому що біля їх позицій знаходяться мирні люди", — говорить Сергій.
Ввечері, 22-го лютого, російські бойовики вдарили по Муратовому з градів. Загорівся приватний будинок. Рятувальники пожежу загасили близько 21-ї.
"Частина снарядів прийшла саме по житловому сектору цивільного населення. Один з прильотів ми бачимо зараз. Це був перший залп, який прийшовся по селу Муратове. Це була низька обстрілів й все почалось саме з села Муратове, після чого противник вже перевів вогонь на лінію, ближче до першої лінії оборони", — повідомила військовослужбовиця ЗСУ Лідія.
За словами голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая — до евакуації людей готові. Проте скільки людей, коли та куди вивозитимуть, з міркувань безпеки не каже.
"Якщо масово потрібно вивозити населення якогось міста чи селища. Ми тоді будемо підвозити на залізничні колії, на залізничні станції й за допомогою Укрзалізниці будемо відправляти в середню України. Ми спілкуємось з керівниками різних обласних державних адміністрацій і всі вони готові нам допомагати", — повідомив Сергій Гайдай.
Що відомо
- 22-го лютого окупанти обстріляли населені пункти Щастя, Новотошківка та Кряківка. Втрат серед мирних жителів та військових немає.
- Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.
- 21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.
- 20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.