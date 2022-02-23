Подробиці обстрілу з Градів Трьохізбенки та Муратового

Бойовики гатили із Градів 22-го лютого по Муратовому та Трьохізбенці, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу, від влучання снаряду у Маратовому зайнявся житловий будинок. У Трьохізбенці під обстріл потрапило три сім’ї. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Суспільне Донбас Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів

Такий вигляд має будинок у Трьохізбенці, по якому 22-го лютого ввечері поцілили окупанти. Тут мешкає дві родини.

Суспільне Донбас Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів

Віктор Олександрович у цьому будинку живе понад 30 років, каже поїхати звідси не може. Хворіє дружина.

"У мене лежача жінка... Вона в такому стані, раніше кричала — сьогодні не кричала... Зробив я сьогодні все скло, ну я нічого не знайшов, шибок немає, нічого немає. Плівка була, ось тут заробив, там матрац, матрац прибив. Ось світло є, ще можна приготувати. Холодильник працює", — каже Віктор Олександрович

Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів, фото: Суспільне Донбас Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів

У підвалі сусідньої багатоповерхівки ховається подружжя Аверкових. Кажуть, до початку обстрілів мешкали поруч, у власному будинку. Вже тиждень вони живуть разом з військовослужбовцями в укритті.

"Хотіли б і зараз виїхати, але ми не маємо ні фінансів, ні взагалі куди виїжджати", — каже Сергій Аверков.

Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів, фото: Суспільне Донбас Будинок у Трьохізбенці, який обстріляли з Градів

Військовослужбовець Сергій розповів, що впродовж останніх чотирьох років окупанти з реактивних систем Град вогонь не відкривали.

"Було застосовано БМ-21 (Град — ред.) по північній частині й околицях населеного пункту Кряківка, де проживають мирні люди. Мирні люди не постраждали. Зараз знаходяться в укриттях", — повідомив Сергій.

За словами Сергія, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Незаконні збройні формування відкривали вогонь з різних видів зброї з населених пунктів з окраїни населених пунктів, а саме. З окраїни населеного пункту Слов’яносербськ, Красний Лиман, Петровеньки. З Петровеньки з реактивної системи залпового вогню БМ21 — Град. Вогонь у відповідь не відкривався тому що біля їх позицій знаходяться мирні люди", — говорить Сергій.

Ввечері, 22-го лютого, російські бойовики вдарили по Муратовому з градів. Загорівся приватний будинок. Рятувальники пожежу загасили близько 21-ї.

"Частина снарядів прийшла саме по житловому сектору цивільного населення. Один з прильотів ми бачимо зараз. Це був перший залп, який прийшовся по селу Муратове. Це була низька обстрілів й все почалось саме з села Муратове, після чого противник вже перевів вогонь на лінію, ближче до першої лінії оборони", — повідомила військовослужбовиця ЗСУ Лідія.

За словами голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая — до евакуації людей готові. Проте скільки людей, коли та куди вивозитимуть, з міркувань безпеки не каже.

"Якщо масово потрібно вивозити населення якогось міста чи селища. Ми тоді будемо підвозити на залізничні колії, на залізничні станції й за допомогою Укрзалізниці будемо відправляти в середню України. Ми спілкуємось з керівниками різних обласних державних адміністрацій і всі вони готові нам допомагати", — повідомив Сергій Гайдай.

Що відомо

22-го лютого окупанти обстріляли населені пункти Щастя, Новотошківка та Кряківка. Втрат серед мирних жителів та військових немає.

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

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