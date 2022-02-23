Уряд повністю скасував самоізоляцію для українців, які повертаються з-за кордону

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого змінив постанову №1236, якою скасував обов’язкову самоізоляцію для українців, які повертаються з-за кордону і не мають документа про щеплення проти COVID-19 або негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати "ковідні" документи: "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу", — пояснюють у МОЗ.

Крім того, уряд скасував заборону на в’їзд до України іноземців із країн Південної Африки — її раніше ухвалювали у зв’язку з поширенням там штаму "Омікрон" — а також обов’язкову самоізоляцію для українців, які перебували там понад тиждень.

Що відомо

За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19, летальних випадків — 297. За добу 62 935 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу — 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу — 18 422 людини.

В Україні на “червоному” рівні епіднебезпеки станом на 23 лютого перебувають п'ять областей — Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. “Жовтий” рівень — у Львівській, Харківській і Чернівецькій областях. Київ разом із рештою регіонів — мають “помаранчевий” рівень епіднебезпеки.

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