В Україні 5 областей перебувають на "червоному" рівні епіднебезпеки — МОЗ

В Україні на “червоному” рівні епіднебезпеки, станом на 23 лютого, перебувають п'ять областей — Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. “Жовтий” рівень — у Львівській, Харківській і Чернівецькій областях. Київ разом із рештою регіонів — мають “помаранчевий” рівень епіднебезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 22 лютого, рівень захворюваності по країні становив 1 060 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності — 1 733 на 100 тисяч людей.
Рівень госпіталізацій по країні, станом на 22 лютого, становить 51,4. В Києві рівень госпіталізацій - 44,4. При цьому визначений показник — 60 на 100 тисяч населення.
Завантаженість ліжок із киснем по країні на 22 лютого становить 34,9%, в Києві - 29,5% при визначеному показнику 65%. Показник завантаженості ліжок із киснем не перевищений в жодному регіоні.
Що відомо
- За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 297. За добу 62 935 людей були вакциновані проти COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
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