"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19

Міністерство охорони здоровʼя дозволило використання препарату "Паксловід" американської фармацевтичної компанії Pfizer для лікування COVID-19. Міністерство охорони здоров’я України уклало контракт щодо поставок 300 тисяч курсів препарату. Суспільне розповідає, наскільки ефективний "Паксловід", як його приймати та які у нього побічні ефекти.

Що таке "Паксловід"

Це ліки, які складаються із двох окремих таблеток — нірматрелвіру та ритонавіру. Перший блокує роботу одного з ключових білків SARS-COV-2, який потрібен вірусу для створення нових копій. Ритонавір запобігає розпаду нірматрелвіру до того, як останній завершить свою роботу.

Наскільки він ефективний

У клінічних дослідженнях опублікованих компанією Pfizer наприкінці 2021 року "Паксловід" майже на 90% запобігав шпиталізації або смерті від COVID-19 людей із групи високого ризику. Поточні клінічні випробування cвідчать, що "Паксловід" приблизно на 70% ефективний серед людей зі стандартним ризиком тяжкого перебігу COVID-19.

Усі учасники клінічних досліджень розпочинали лікування "Паксловід" протягом перших п’яти днів після появи симптомів. У разі пізнішого початку терапії, ефективність препарату знизиться.

Як приймати препарат

Після появи перших симптомів COVID-19 хворий має перорально приймати "Паксловід" двічі на день протягом п’яти днів. До однієї дози препарату входять три таблетки — дві капсули нірматрелвіру і одна ритонавіру. Таблетки слід ковтати цілими, не розкушуючи і не подрібнюючи. Препарат можна приймати незалежно від прийому їжі, запиваючи великою кількістю води.

Які бувають побічні ефекти

Як і у випадку більшості дієвих лікарських засобів, прийом "Паксловід" має низку побічних ефектів. Він також може впливати на роботу інших ліків, тому перед початком курсу важливо обговорити з лікарем усі препарати, які пацієнт приймає для терапії супутніх захворювань.

Найбільш поширеними побічними ефектами, про які повідомляли учасники клінічних досліджень "Паксловіду" під час прийому та протягом 34 днів після останньої дози препарату, були

Порушення відчуття смаку;

Діарея;

Гіпертонія;

Болі у м’язах.

"Паксловід" не варто вживати людям з тяжкими порушеннями функції нирок або печінки. Крім того, інгібітори вірусних протеаз також застосовуються для лікування ВІЛ. "Паксловід" містить їх і може сприяти набуттю стійкості ВІЛ до терапії. Тому для лікування COVID-19 у пацієнтів із ВІЛ лікар може обрати іншу стратегію.

Чи можна його використовувати під час вагітності і грудного вигодовування

Наразі немає достовірних даних про те, як "Паксловід" впливає на перебіг вагітності у людини. Втім, група науковців із США досліджувала вплив одного з компонентів препарату — нірматрелвіру на розвиток плода у лабораторних кроликів. Прийом нірматрелвіру у дозі, яка в 10 разів перевищувала робочу дозу у людини, сприяв зниженню маси тіла новонароджених кроленят.

Втім, інше дослідження, опубліковане у рецензованому науковому виданні Reproductive Toxicology, свідчить, що прийом "Паксловіду" у концентрації, яка відповідає робочій для людини не впливає на фертильність самців і самок, а також на розвиток вагітності у лабораторних щурів і кроликів. Це дає надію на те, що після проведення відповідних клінічних випробувань препарат дозволять застосовувати для лікування COVID-19 у вагітних.

Достовірні дані щодо наявності компонентів препарату у грудному молоці жінки, та їхнього впливу на немовлят відсутні. Виробник не рекомендує використовувати "Паксловід" для лікування матерів, які годують груддю.

Як щодо лікування дітей

Pfizer забороняє педіатрам прописувати "Паксловід" пацієнтам із COVID-19, що не досягли 12-річного віку або мають масу тіла менш як 40 кг. Це пов’язано з тим, що науковці поки не перевірили його безпеку та ефективність у цій віковій групі.

Чи буде "Паксловід" ефективним проти нових варіантів SARS-COV-2

У січні 2022 року компанія Pfizer оприлюднила результати трьох незалежних клінічних випробувань, які доводять ефективність препарату проти “Омікрону”. Спеціалісти Nature припускають, що "Паксловід" також буде ефективним проти майбутніх варіантів SARS-COV-2, адже мутації зазвичай стосуються тієї ділянки геному віруса, яка відповідає за білок шипа, а не за протеазу, що є мішенню дії препарату.

Чи потрібно українцям вакцинуватися якщо є доступні ліки від COVID-19

"Паксловід" допомагає лікувати COVID-19 вже після інфікування. Вакцинація залишається важливою для запобігання інфекції SARS-CoV-2 та уповільнення її поширення. Щеплені люди мають менші шанси захворіти і потребувати терапії.

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