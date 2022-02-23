В Україні за добу виявили 25 062 нових випадків коронавірусу — МОЗ

За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 297. За добу 62 935 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за добу:

госпіталізовано – 3 140 людей;

летальних випадків – 297;

одужало – 37 432 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 4,7 млн людей;

одужало – понад 4 млн хворих;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – понад 19,4 млн.

Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали понад 15,7 млн людей. Із них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом провели понад 31,6 млн щеплень.

Що відомо

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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