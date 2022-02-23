"Чекаю на виклик найближчими днями". Резервіст з Кропивницького – про призов

50-річний кропивничанин Андрій Бойко служив на передовій три роки, починаючи з 2014 року. Нині він – резервіст. Розповів, що після підписання президентом указу про призов резервістів, чекає на виклик до військової частини. Суспільне дізнавалось, хто такі резервісти та скільки їх у Кіровоградській області.

За словами Андрія Бойка, резервіст – це той, хто служив за контрактом або був мобілізований, і відповідає фізичним, морально-психологічним та фаховим вимогам, що висувають до військовослужбовців: "Це і солдат, і сержант, і офіцерський склад. Усі потрапляють у військові частини, де проходили службу. Якщо вони не укладали контракти або немає прямого зв’язку з частиною, то розподіляють на розсуд центру комплектації".

Кропивничанин розповів, що його частина перебуває в зоні проведення Операції Об’єднаних сил і йому потрібно буде прибути туди: "Служив у 81-ій бригаді, 96 батальйоні, був заступником командира батальйону".

Після виклику до військової частини матиме на дорогу три доби. Виклик, сказав чекає від 24 лютого: "Візьму мінімум. Основне – військова форма. Решту видають на місці".

Кого саме призиватимуть, яка процедура

За інформацією заступника обласного військового комісара Миколи Ржепецького, на службу братимуть резервістів віком від 18 до 60 років. Призиватимуть їх, максимум, на рік. Служитимуть вони у частинах, де були раніше, і за тим же фахом: "Той, хто уклав контракт безпосередньо з військовою частиною, за оповіщенням військової частини прибуває туди самостійно, попереджаючи про це військові комісаріати. Тих, хто контакту не укладав, оповіщатимуть через територіальні центри комплектування".

Микола Ржепецький сказав, що за резервістами зберігають робоче місце і середньомісячну зарплату: "Тих, хто перебуває в оперативному резерві першої черги, призиватимуть в необхідній кількості до своїх військових частини – для доукомплектування цих військових частин до визначеної чисельності. Скільки резервістів усього в області, зараз не можемо сказати".

Якщо резервіст, з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, які це підтверджують. За ухилення від призову передбачена відповідальність – позбавлення волі від трьох до п’яти років – сказав заступник військового комісара.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.

За інформацією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, в Україні – 36 тисяч резервістів, які пройшли фронт.

До Збройних сил призвуть 36 тисяч резервістів, до Нацгвардії та прикордонної служби — по 5 тисяч. Кого і на який термін призиватимуть — пояснення.

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