Евакуація дітей: у рівненській школі відпрацювали навчальну тривогу

У Рівному 18 лютого учнів навчально-виховного комплексу №26 евакуювали в укриття під час навчань з цивільної оборони. За словами начальника Рівненського районного управління ДСНС Сергія Демидюка, такі навчання відбудуться в усіх навчальних закладах обласного центру.

Навчання для учнів стартували з повідомлення про евакуацію.

Фото: Суспільне Рівне Директора НВК № 26 Володимира Дзюбака сповіщають про повітряну тривогу

Директор школи по рації координував дії підлеглих, які відповідають за цивільну оборону. Далі чотири рази пролунав шкільний дзвінок.

"Чотири рази, якщо це бомбардування, якщо з хімією чи радіацією, то три дзвінки. І залежно від цього ми знаємо, куди ховатися", – зазначив директор НВК № 26 Володимир Дзюбак.

Фото: Суспільне Рівне Школярі під наглядом педагогів спустилися в укриття

Взявши особисті речі та верхній одяг, школярі залишили приміщення школи та спустилися в укриття у підвалі.

"Потрібно не панікувати, знайти укриття, якщо на вулиці, або якийсь бункер", – пояснив шестикласник Максим Вітрук.

Укриття, куди спустилися школярі, оснащене системою вентиляції та водопостачання. На час навчальної тривоги туди ж перемістили шкільний медпункт.

"Укриття закривається і після цього йде звірка людей по журналу, щоб кількість присутніх на уроці збіглася з тими, що сховалися в укритті. Укриття має чотири входи-виходи, тому залежно де що сталося, можемо евакуюватися в будь-яку сторону", – сказав Володимир Дзюбак.

За навчаннями у школі спостерігали рятувальники, які оцінювали дії людей, відповідальних за цивільну оборону, пояснив начальник Рівненського райуправління ДСНС Сергій Демидюк.

"Ми сьогодні побачили, як налагоджена співпраця директора з відповідальними по напрямках, вчителів, старших по класах. Вони знають, куди йти, знають дисципліну, це все вийшло не хаотично, а правильно", – підсумував Сергій Демидюк.

Фото: Суспільне Рівне Практикум з надання домедичної допомоги

Також рятувальники розповіли школярам, як їм діяти, коли вони знайдуть вибухонебезпечний предмет, що робити при пожежі, та як надавати домедичну допомогу. Подібні навчання, з його слів, відбудуться в кожній школі. Паралельно рятувальники обстежать захисні споруди при навчальних закладах.

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