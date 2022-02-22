Представники "Групи 2 травня" готують заяву до центральної влади України щодо висловлювань президента РФ. Зокрема у зверненні вони підійматимуть питання щодо ходу розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі та покарання винних. Про таке журналістам Суспільного сказав експерт журналістсько-експертної "Групи 2 травня" Владислав Сердюк.

За словами Владислава Сердюка, президент РФ під час своєї промови підіймав тему 2 травня в Одесі задля маніпуляції. На думку експерта, наразі існує безліч неправдивої інформації щодо перебігу тих подій.

"Тема 2 травня постійно у їхніх кабінетах звучить і, окрім 2 травня, він (Володимир Путін - ред.), загадав ще й Новоросію. Це не просто інформаційні фейки, які вони кидали, це вже реальні погрози й, можливо, Одеса є серед наступних регіонів, які вони захочуть відокремити від України й, можливо, вона може бути першою. Ця загроза, те що він сказав, вона реальна. Вона може бути не завтра, не через місяць, але може бути через рік, два, п'ять. Поки він при владі, це абсолютно реальна загроза", — сказав Сердюк.

Він також розповів про те, що наразі ніяких результатів з експертиз подій 2 травня немає, особи, які були причетні до тих події, не встановлені та немає вироків суду. Через це, каже, ця тема стає приводом для поширення неправдивої інформації щодо перебігу подій та її причин.

"Ані слідство, ані українська влада нічим це (заяви з боку РФ щодо подій 2 травня в Одесі - ред), не спростує. Офіційних заяв та висновків немає і це дає привід обговорювати та маніпулювати цим. Вони цими маніпуляціями дуже багато привернули до себе європейських політиків. Я гадаю, в Росії є списки тих активістів, громадських діячів та представників влади, які на їхню думку, вчиняли злочини проти російськомовного населення", — вважає колишній співробітник правоохоронних органів.

Владислав Сердюк наголосив на тому, що представники "Групи 2 травня" найближчим часом опублікують звернення до центральної влади України щодо промови президента РФ та його висловлювань щодо подій 2 травня.

"Ми б хотіли висловити нашу реакцію на слова Путіна. Якби це сказав якийсь пересічний громадянин Росії, то можна було б не звертати увагу, а тут Президент... ці слова будуть мати наслідки".

Також експерт припустив, що після промови президента РФ в Одесі та області можуть розпочатися сепаратистські настрої населення.

Другого Майдану в Одесі не має бути. Таке припустила журналістка та координаторка "Групи 2 травня" Тетяна Герасимова. За її словами, у своїй промові президент РФ Володимир Путін згадував події 2 травня в Одесі, аби призвати людей воювати у Донецьку та Луганську область.

"Те, що Одеса — це одне з міст, яке у 2014 році входило до плану "Новоросія", того самого плану, який намагалися реалізувати тут по відторгненню 8 областей від України і їх приєднання до Росії то, цього ніколи ніхто з російських пропагандистів не приховував. Тут дуже багато факторів гібридної війни такі ж самі, які й використовувалися у Донецькій та Луганській областях: захоплення державних закладів, спроба встановити "Одеську Народну Республіку", як у березні 2014 році. Те, що обов'язково в Одесі будуть спроби застосувати усі ці методи, то я навіть не сумніваюся і, що фактор "2 травня" тут працює", – сказала Герасимова.

На її думку, події 2 травня в Одесі у РФ "використовують задля того, аби довести суспільству, що в Україні при владі є нацисти та фашисти".

Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментарі від голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького щодо ситуації в області та готовності військових Одещини до можливого нападу РФ. Втім він наразі у відрядженні. Його прессекретарка Олена Новічкова сказала писати запит, що ми й зробили. Наразі чекаємо на відповідь.

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