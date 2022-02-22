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В ході контрдиверсійних навчань на Одещині вилучили зброю та затримали людей, яких розшукує Інтерпол
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В ході контрдиверсійних навчань на Одещині вилучили зброю та затримали людей, яких розшукує Інтерпол

Ксенія Процепова
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В ході контрдиверсійних навчань на Одещині вилучили зброю та затримали людей, яких розшукує Інтерпол СБУ в Одеській області

За координації Антитерористичного центру при Управлінні СБУ на Одещині тривають багатоетапні контрдиверсійні навчання. Під час огляду автомобілів вилучили вогнепальну та холодну зброю, виявлено автівки, які перебували у розшуку та затримали двох людей, яких розшукував Інтерпол. Цю інформацію кореспондентам Суспільного повідомила речниця управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

За її словами, у тренуваннях, які розпочали 15 лютого, беруть участь підрозділи обласних Управлінь СБУ, Національної гвардії України, Збройних Сил України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби, Міністерства з надзвичайних ситуацій, представники органів влади й місцевого самоврядування.

"Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння", − сказала Ганна Шевчук.

Під час огляду автомобілів на розгорнутих у ході навчань КПП:

  • затримали двох людей, які перебували в розшуку, в тому числі, у міжнародному по лінії Інтерполу;
  • вилучили дев'ять одиниць вогнепальної та холодної зброї, наркотики та психотропні речовини;
  • зупинили шість автівок, які перебували у розшуку.
В ході контрдиверсійних навчань СБУ на Одещині затримали двох людей, яких розшукує ІнтерполСБУ в Одеській області

В ході контрдиверсійних навчань СБУ на Одещині затримали двох людей, яких розшукує ІнтерполСБУ в Одеській області

В ході контрдиверсійних навчань СБУ на Одещині затримали двох людей, яких розшукує ІнтерполСБУ в Одеській області

В ході контрдиверсійних навчань СБУ на Одещині затримали двох людей, яких розшукує ІнтерполСБУ в Одеській області

За цими фактами Нацполіція Одещини відкрила дев'ять кримінальних проваджень. Було складено 586 протоколів про адміністративну відповідальність, 75 громадянам відмовили в пропуску через державний кордон, трьом людям заборонили в’їзд до України.

Ганна Шевчук додала, попередньо, навчання триватимуть до початку березня.

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