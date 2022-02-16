Для розташування штабу та казарм територіальної оборони в Одесі виділили приміщення на Канатній, 33 та 35. Наразі там працюють волонтери, розповів кореспондент Суспільного, який побував на місці.
Будинок на Канатній, 35 раніше належав військкомату Приморського району. Нині тут, в одному з приміщень, працюють волонтери з групи "Надійний тил". Вдесятьох вони в`яжуть маскувальні сітки для військових. Одна з волонтерок - Феодора Дойжа. Жінка розповіла, тому, що тут буде штаб сил тероборони зраділа і сподівається на те, що сітки їм також знадобляться.
"Ми не суперечимо діяльності територіальної оборони та, деяким чином, навіть їх підтримуємо. Тут дуже багато фотографій від військових – кому ми передаємо сітки. Ми їх нарахували понад триста, хоча, насправді їх більше. Ми почали рахувати з 16-го, з 17-го року. Чому саме сітки ми робимо?! Тому, що вони весь час були потрібні на фронті і навіть зараз ми виконуємо замовлення від однієї з бригад", − розповіла жінка.
Будинок є пам`яткою архітектури. Разом з волонтерами за його станом слідкує десятник одеської самооборони за позивним "Дід-Бронежилет". Чоловік розповів – "Павучихи", так військові звуть волонтерок, тут залишаться, як і представники самооборони.
"Була в нас розмова (з командувачем сил тероборони Станіславом Ярмолою - ред.) повідомив його, що тут працюють волонтери, які за свої кошти плетуть маскувальні сітки для Збройних Сил. Він сказав, що це добра справа і він не проти, якщо ми будемо співпрацювати", – сказав десятник.
Чоловік додав, ця територія підходить для потреб військових, втім те, в якому вона стані буде, залежить від зацікавленості військових та кожної людини, яка долучиться до лав тероборони.
За словами військового-резервіста Сергія Гуцалюка, нині територіальну оборону планують укомплектувати шістьма батальйонами. Розповів, для штабу будівля підходить, втім розмістити техніку та людей там буде складно тому, впевнений, у майбутньому місце доведеться змінити.
"Щоб забезпечити усю роботу потрібні які умови: світло, водопостачання, теплопостачання. Я бачив там величезний плац, там можна якусь техніку тримати, але все одно недостатньо місця, аби тримати навіть техніку для перевезення особового складу. На якийсь період формування воно б підійшло, а далі...Чим більше місця, тим краще", – заявив Гуцалюк.
Будівлю на Канатній, 35 було побудовано в середині ХІХ століття архітектором Левом Влодеком. До 1888 року тут знаходився штаб 15-ї піхотної дивізії імперської армії. Після них він потрапив у власність сім’ї Пташнікових. І тепер він потребує ремонту, розповів архітектор Анатолій Будикін.
"Якщо використовувати цю будівлю, то має бути фінансування і самої будівлі. Але не реставраційні, це буде надто дорого для таких потреб, але протиаварійні для збереження опорних конструкцій, для збереження самої архітектури, то мали б бути використані так кошти", – зазначив він.
Що відомо
- 15 лютого депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 6,7 млн грн для ремонту казарм, бомбосховищ і штабу. Зокрема, роботи повинні провести у приміщеннях на Канатній, 33 та 35.
- Приміщення на вулиці Канатній в Одесі неможливо пристосувати під потреби тероборони. Про це 15 лютого під час позачергової сесії повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський.
- 11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.
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