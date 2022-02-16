Для розташування штабу та казарм територіальної оборони в Одесі виділили приміщення на Канатній, 33 та 35. Наразі там працюють волонтери, розповів кореспондент Суспільного, який побував на місці.

Будинок на Канатній, 35 раніше належав військкомату Приморського району. Нині тут, в одному з приміщень, працюють волонтери з групи "Надійний тил". Вдесятьох вони в`яжуть маскувальні сітки для військових. Одна з волонтерок - Феодора Дойжа. Жінка розповіла, тому, що тут буде штаб сил тероборони зраділа і сподівається на те, що сітки їм також знадобляться.

Суспільне Одеса

"Ми не суперечимо діяльності територіальної оборони та, деяким чином, навіть їх підтримуємо. Тут дуже багато фотографій від військових – кому ми передаємо сітки. Ми їх нарахували понад триста, хоча, насправді їх більше. Ми почали рахувати з 16-го, з 17-го року. Чому саме сітки ми робимо?! Тому, що вони весь час були потрібні на фронті і навіть зараз ми виконуємо замовлення від однієї з бригад", − розповіла жінка.

Суспільне Одеса

Будинок є пам`яткою архітектури. Разом з волонтерами за його станом слідкує десятник одеської самооборони за позивним "Дід-Бронежилет". Чоловік розповів – "Павучихи", так військові звуть волонтерок, тут залишаться, як і представники самооборони.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Була в нас розмова (з командувачем сил тероборони Станіславом Ярмолою - ред.) повідомив його, що тут працюють волонтери, які за свої кошти плетуть маскувальні сітки для Збройних Сил. Він сказав, що це добра справа і він не проти, якщо ми будемо співпрацювати", – сказав десятник.

Чоловік додав, ця територія підходить для потреб військових, втім те, в якому вона стані буде, залежить від зацікавленості військових та кожної людини, яка долучиться до лав тероборони.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

За словами військового-резервіста Сергія Гуцалюка, нині територіальну оборону планують укомплектувати шістьма батальйонами. Розповів, для штабу будівля підходить, втім розмістити техніку та людей там буде складно тому, впевнений, у майбутньому місце доведеться змінити.

"Щоб забезпечити усю роботу потрібні які умови: світло, водопостачання, теплопостачання. Я бачив там величезний плац, там можна якусь техніку тримати, але все одно недостатньо місця, аби тримати навіть техніку для перевезення особового складу. На якийсь період формування воно б підійшло, а далі...Чим більше місця, тим краще", – заявив Гуцалюк.

Будівлю на Канатній, 35 було побудовано в середині ХІХ століття архітектором Левом Влодеком. До 1888 року тут знаходився штаб 15-ї піхотної дивізії імперської армії. Після них він потрапив у власність сім’ї Пташнікових. І тепер він потребує ремонту, розповів архітектор Анатолій Будикін.

"Якщо використовувати цю будівлю, то має бути фінансування і самої будівлі. Але не реставраційні, це буде надто дорого для таких потреб, але протиаварійні для збереження опорних конструкцій, для збереження самої архітектури, то мали б бути використані так кошти", – зазначив він.

Що відомо

15 лютого депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 6,7 млн грн для ремонту казарм, бомбосховищ і штабу. Зокрема, роботи повинні провести у приміщеннях на Канатній, 33 та 35.

Приміщення на вулиці Канатній в Одесі неможливо пристосувати під потреби тероборони. Про це 15 лютого під час позачергової сесії повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський.

11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.

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