21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Про це він оголосив у своєму зверненні до громадян, в якому згадав і Миколаївщину.

Про що говорив Путін та що це може означати для жителів області, розповів політолог Олександр Ухмановський.

Що відбулося

У своєму зверненні про визнання правосуб'єктності так званих "ЛНР" та "ДНР" Володимир Путін згадав Центр морських операцій, що розташований в Очакові, та Миколаїв, а саме Чорноморський суднобудівний завод.

Що сказав Путін

За словами Володимира Путіна, Центр морських операцій в Очакові може становити загрозу для флоту РФ, а також інфраструктурі окупованого Криму.

"Побудований американцями Центр морських операцій в Очакові дозволяє забезпечувати дієздатність кораблів НАТО, у тому числі використання ними високоточного озброєння проти російського чорноморського флоту та нашої інфраструктури на всьому чорноморському узбережжі. Повторюю, сьогодні такий центр розгорнутий, вже розгорнутий в Очакові. Нагадаю, у XVIII столітті за це місто воювали солдати Олександра Суворова. Завдяки їхній мужності, він увійшов до складу Росії", — сказав Путін.

Окрім того, він згадав і Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві.

"У 2021 році ліквідований Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві, де перші верфі були закладені ще за часів Катерини ІІ", — сказав президент РФ.

Що каже про промову Путіна політолог Ухмановський

За словами Олександра Ухмановського, визнання так званих "Л/ДНР" — це провокація для того, щоб ввести регулярні війська на територію України. Проте, жителям Миколаївщини слід зберігати спокій. Зі слів політолога, ймовірність розгортання повномасштабних бойових дій на території області малоймовірні.

"Нічого нам боятися не треба. Десантів не буде, не буде кораблів, не буде літаків. Зараз потрібно заспокоїтися та дивитися, як далі будуть розгортатися події, якою буде реакція міжнародної спільноти. Зараз дуже важко, щось спрогнозувати", — сказав Олександр Ухмановський.

За його словами, країни Європи та Сполучені Штати Америки «втомилися» від провалених реформ та високого рівня корупції в України, чим скористалася РФ.

"Ми були розмінною монетою у відносинах Заходу і Росії з 2014 року. Єдине, що могло врятувати Україну, це розбудова сильної громадянської спільноти з боку єднання нації, боротьба з корупцією, розширення економічних свобод, тобто становлення нормальної європейської країни. Чого не відбулося з 2014 року. Захід втомився від нас, Росія це зрозуміла і зараз пішли активні дії. І те, що відбулося 21 лютого у Москві, це слідство того, що за вісім років Україна не зробила нічого", — сказав Олександр Ухмановський.

За словами Ухмановського, українцям та миколаївцям зокрема слід зберігати спокій та показати єдність перед ворогом.

Що відомо

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