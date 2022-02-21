Бойовики не пропускають з окупованої території чоловіків — волонтер

З тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей бойовики не пропускають чоловіків. Юнаки у віці 17-19 років звертаються до волонтерських організацій із проханням допомоги, адже вони не хочуть служити окупантам.

Як передає кореспондентка Суспільного, про це розповів 21 лютого член правління благодійного фонду “Восток SOS” Євген Васильєв.

"Через КПВВ вони не пройдуть, кордон контролюється так званими "ЛДНР" та Росією, вони чоловіків не пропускають", – повідомив волонтер.

Він повідомив, що юнаки звертаються за допомогою, бо бояться служити у лавах бойовиків.

"Зараз звертаються молоді хлопці яким 17 — 19 років, які не хочуть там служити та воювати, вони хочуть виїхати, але вже немає такої змоги. Через КПВВ вони не пройдуть, кордон контролюється так званими ЛДНР та Росією, вони чоловіків не пропускають. Також, зараз немає масових виїздів з територій лінії фронту, тому немає автобусів для евакуації, до прикладу два звернення було зі Станиці. Більше звернень з окупованої території, але звідти люди мають самостійно вийти, ми вже можемо від КПВВ їх забрати або з Мілового, якщо вони з російської території будуть виходити", – розповідає очевидець подій на Донбасі.

Також він повідомив, що більшість людей, що живуть обидва боки лінії розмежування поступово звикають до посилення обстрілів.

"В Рубавкі і Попасній тихо, але я думаю це не надовго, враховуючи, що було затишшя тимчасове. Знаю, що зараз Щастя обстрілюють і до цього Станицю Луганську. Обстріли продовжуються, але з перервами. Люди звикають до цього і майже не звертають увагу, звісно є люди налякані, але їх не багато. До нас звертаються люди зі Станиці, а також з окупованої території", – додав Васильєв.

Як відомо, самопроголошений глава "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ про так звану добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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