Росія висадила в ОРДЛО медіадесант — Центр стратегічних комунікацій

Росія відправила для роботи на окупованих територіях Донбасу велику кількість медійників, серед завдань яких — просувати тези про те, що Україна готує наступ та провокує гуманітарну катастрофу у регіоні.

Про це під час брифінгу 21 лютого розповів керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

"Те, що ми бачимо зараз навколо Донбасу ми можемо охарактеризувати як спроби створення певної картинки. Ця картинка направлена на створення двох головних тез, двох головних наративів: перший — Україна нібито готується нападати на Донбас і Україна є агресором, і другий меседж, який намагаються донести — в регіоні створюється гуманітарна катастрофа, і місцевим потрібно допомагати", — зазначив він.

Соловей додав, що для реалізації цих завдань Росія залучила й осіб, пов’язаних зі спецслужбами.

"І ось на реалізацію цих двох наративів направлені всі зусилля місцевих медіа, якщо їх так можна назвати, та залучених до цього виконання сторонніх медіа. В першу чергу велику кількість інформаційних атак ми пов’язуємо з тим, що зараз на Донбас висадився великий десант російських федеральних медіа та афільованих із російськими спецслужбами різних медіаперсон, які, власне, і створюють оцю картинку", — підкреслив посадовець.

При цьому активну участь у цій пропагандистській роботі беруть й державні органи РФ.

"Це і Федеральна служба безпеки, це і Слідчий комітет, і Служба зовнішньої розвідки, і прикордонні органи влади. Всі вони працюють на посилення інформаційних атак, які зароджують на окупованій території і перекочовують в українські, російські та міжнародні медіа", — зауважив Соловей.

За словами посадовця, поява такого медіадесанту говорить про те, що керівництво РФ очікує на певні події в Росії або на міжнародній арені.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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