За добу на коронавірус захворіли понад 2 тисячі киян

У Києві за добу 19 лютого підтвердили 2126 випадків захворювання на коронавірус, померли від вірусу 22 людини.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу на COVID-19 захворіли:

1217 жінок віком від 18 до 98 років;

761 чоловік віком від 18 до 94 років;

79 дівчаток від двох місяців до 17 років і 69 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Також за добу ушпиталили 50 хворих на коронавірус та 120 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали хворобу 930 людей, померли 22 хворих, зокрема вісім жінок від 69 до 98 років та 14 чоловіків від 55 до 87 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Голосіївському (339), Солом‘янському (285) та в Дарницькому (278) районах столиці.

Загалом від початку пандемії у Києві виявили 431 270 випадків корона вірусу, померли 8880 хворих, одужали 358 999 людей.

Що відомо

У Києві за добу 18 лютого виявили 4391 хворого на коронавірус, померли 12 людей.

18 лютого Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак "жовтими" залишаються лише дві області.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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