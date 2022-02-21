logo logo
За добу в Україні виявили 13 562 нових випадків COVID-19
МОЗПОДІЇКОРОНАВІРУСНА КАРАНТИНІВАКЦИНАЖиттяМедицинаПодії

За добу в Україні виявили 13 562 нових випадків COVID-19

Олена Богданьок
·
За добу в Україні виявили 13 562 нових випадків COVID-19 Unsplash

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 886 хворих;
  • летальних випадків – 127;
  • одужало – 13 904 людини.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – понад 4,7 млн людей;
  • одужало – понад 3,9 млн хворих;
  • летальних випадків – 104 645;
  • проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.
За добу в Укрїні виявили 13 562 нових випадків COVID-19Фото: графіка Суспільне

За добу в Укрїні виявили 13 562 нових випадків COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 млн людей, зазначили у МОЗ. Із них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом провели понад 31 млн щеплень.

Що відомо

  • За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.
  • Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди