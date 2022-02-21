За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 886 хворих;

летальних випадків – 127;

одужало – 13 904 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 4,7 млн людей;

одужало – понад 3,9 млн хворих;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.

Фото: графіка Суспільне За добу в Укрїні виявили 13 562 нових випадків COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 млн людей, зазначили у МОЗ. Із них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом провели понад 31 млн щеплень.

Що відомо

За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу