За добу в Укрїні виявили 13 562 нових випадків COVID-19

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 886 хворих;
- летальних випадків – 127;
- одужало – 13 904 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 4,7 млн людей;
- одужало – понад 3,9 млн хворих;
- летальних випадків – 104 645;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 млн людей, зазначили у МОЗ. Із них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом провели понад 31 млн щеплень.
Що відомо
- За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
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