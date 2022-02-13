На тлі загрози російського вторгнення у різних країнах проходять акції на підтримку України. Дипломати, представники української громади, іноземні друзі та партнери України збираються разом, щоб продемонструвати свою єдність та солідарність. Флешмоб із хештегом #StandWithUkraine шириться світом.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, акції на підтримку України відбулися у Гаазі (Нідерланди).

Фото: Facebook / МЗС Акція в Гаазі

У Парижі також люди вийшли з протестом проти російської агресії.

Фото: Facebook / МЗС Акція в Парижі

"Кордони України — кордони Європи", "Україна — це останній аванпост Європи" — з такими гаслами відбулася акція у Мілані.

Фото: Facebook / МЗС Акція у Мілані

Родини з дітьми взяли участь у флешмобі на підтримку України у місті Спліт, Хорватія.

Фото: Facebook / МЗС Акція у Спліті

У Берліні молодь зібралася біля Бранденбурзьких воріт із закликами "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

Фото: Facebook / МЗС Акція у Берліні

У Празі активісти вийшли на Карлів міст де розгорнули український прапор.

Фото: Facebook / МЗС Акція у Празі

До акції StandWithUkraine долучилися Вашингтон, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гельсінкі, Реджайна, Ванкувер, Тбілісі, Вінніпег, Токіо, Торонто, Загреб, Гамбург, Софія, Едмонтон, Дублін. Загалом понад 20 міст світу приєдналися до мітингів на підтримку України.

Що відомо

Флешмоб із хештегом StandWithUkraine розпочала громадська організація у Бельгії "Promote Ukraine". 9 лютого вони надіслали листа депутатам Європарламенту із закликом долучитися до медійної підтримки України з метою запобігти війні як в Україні, так і в Європі.

Станом на вечір 12 лютого близько 20 країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.

Утім, не всі іноземці згодні евакуюватися з України, деякі навпаки приїхали підтримати українців. Суспільне розпитало тих, хто вважає, що Росія не вдасться до повномасштабного вторгнення та закликав своїх співвітчизників не боятися їхати до українських міст.

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