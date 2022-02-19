До України з Канади прибув літак зі зброєю

В Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки", — написав міністр та подякував Канаді за своєчасну допомогу.

На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні. Своєю чергою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть Україні кредит у розмірі 500 мільйонів доларів, а також летальне озброєння та боєприпаси на майже 8 мільйонів доларів.

Що відомо

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків із військовою міжнародною допомогою.

9 лютого у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Великої Британії та два літаки США. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

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