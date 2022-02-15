Канада надасть Україні кредит у розмірі 500 мільйонів доларів, а також летальне озброєння та боєприпаси на майже 8 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ситуація швидко загострюється, і ми демонструємо нашу рішучість. Для канадців і всього світу важливо знати, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну, її незалежність, цілісність і суверенітет, включаючи її право на самооборону", – заявив Трюдо.

Зазначається, допомога є доповненням до раніше оголошеного кредиту в розмірі 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні. Мета підтримки – стримати подальшу російську агресію.

Трюдо додав, що активно веде діалог зі світовими лідерами, зокрема на вихідних також він говорив із європейськими лідерами, оскільки побоювання щодо можливої війни в регіоні зростають.

Що відомо

Канада відправила до України транспортний літак з військовою допомогою, у складі якої партія нелетального озброєння.

Наприкінці січня Україну з дводенним візитом відвідала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Раніше у Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні.

У середині січня канадське видання Global News повідомило, що уряд Канади відправив в Україну невелику групу спецпризначенців елітного підрозділу Збройних сил — Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).

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