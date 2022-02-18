Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” — МОЗ

Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. 60 тисяч із них уже розподілені у регіони. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Як пояснили у МОЗ, пігулки “Молнупіравір” можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто:

літнім людям;

людям з ожирінням;

людям з хворобами серцево-судинної системи;

людям з діабетом.

“Молнупіравір” призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті, зазначили у МОЗ.

Там також наголосили, що “Молнупіравір” заборонено продавати в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

Дізнатися, чи забезпечений “Молнупіравіром” заклад охорони здоров’я можна:

Що відомо

26 січня МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Зокрема, до списку додали препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".

На початку листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Пізніше це зробили США і Європейський Союз.

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