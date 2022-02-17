У МОЗ нагадали, як українцям з ОРДЛО та Криму вакцинуватися проти COVID-19

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, а також Криму й Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 у будь-якому пункті щеплення та центрі масової вакцинації на підконтрольних Україні територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Крім того, для громадян з тимчасово окупованих територій також працюють пункти та центри вакцинації, розташовані у пунктах в’їзду-виїзду через лінію розмежування у Донецькій і Луганській областях та через адмінмежу у Херсонській області або неподалік від них", — зазначили в МОЗ.

Повний перелік пунктів можна знайти за посиланням.

Зокрема, записатися у пункти вакцинації можна через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19.

"Оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати дані та вибрати зручний час і місце проведення щеплення", — пояснили в МОЗ.

Також записатись на вакцинацію допоможуть у чаті на сайті МОЗ.

У разі відмови у проведенні вакцинації проти COVID-19, міністерство просить звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров'я регіону або до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19.

Що відомо

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 284 людей, померли 259 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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