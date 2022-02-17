Посилений режим служби Нацполіції можуть продовжити після 20 лютого. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Він нагадав, що з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.

"З понеділка 20 тис. поліцейських, озброєних у тому числі автоматичною зброєю, вийшли на вулиці міст. Ми проводимо вибіркові перевірки громадян і транспортних засобів. В тому числі транспортних засобів, які мають іноземну реєстрацію. Зараз це необхідна міра", — пояснив Фацевич.

Він також закликав населення повідомляти правоохоронців про виявлення підозрілих речей.

"Якщо бачите підозрілі речі, повідомляйте про них оперативно поліцію, ми будемо реагувати. Якщо буде прийняте інше рішення на рівні держави щодо надзвичайного стану чи військового, то там у нас буде більше повноважень і відповідно ми будемо діяти жорсткіше і проводити більше заходів з перевірки", — наголосив Фацевич.

За його словами, посилений режим введений поки що до неділі, 20 лютого, але може бути подовжений. Посилений режим роботи означає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Що відомо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги, під час посилення режиму роботи усіх служб Нацполіції не буде.

Денис Монастирський заявив, що служби його відомства відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель. При будь-яких спробах їх захоплення чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво.

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