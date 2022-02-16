Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що служби його відомства відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель. При будь-яких спробах їх захоплення чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділів поліції. Необхідні рішення будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів всередині країни на кшталт того, як в 2014 році це було в Харкові, Луганську, Донецьку", – цитує пресслужба міністра, який вистувпа на телемарафоні до Дня єдності.

Він пригрозив жорсткою реакцію на усі прояви екстремізму та російського шовінізму на території країни.

"За будь-яких сценаріїв, якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю – реакція правоохоронних органів буде миттєвою та жорсткою. Хто б це не був, новий "Гіркін", чи нова "Штепа", – зазначив очільник МВС України.

Що відомо

Жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги, під час посилення режиму роботи усіх служб Нацполіції не буде. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

З 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян".

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

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