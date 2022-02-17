У Києві за добу виявили 4261 хворого на коронавірус

У Києві за добу, 16 лютого, виявили 4261 хворого на коронавірус. 27 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“4261 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 27 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 826 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 420 215”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

2417 жінок віком від 18 до 99 років;

1494 чоловіки віком від 18 до 91 року;

187 дівчаток від 1 місяця до 17 років;

163 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли:

15 жінок від 52 до 88 років;

12 чоловіків від 55 до 91 року.

До лікарень столиці госпіталізували 111 хворих на коронавірус та 196 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 1816 людей. Загалом коронавірус подолали понад 354 тисячі мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 731, у Дарницькому – 583 та в Оболонському районі – 573 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

Станом на ранок 16 лютого столичні медики виявили 4378 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 29 людей.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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