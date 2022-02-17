Верховна рада проголосувала у першому читанні за внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання запровадження карантину (№6508). Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"За" проголосували 246 нардепів.

Йдеться про покращення взаємодії органів державної влади в умовах глобальних викликів, пандемій та епідемій, сказав, доповідаючи законопроєкт, голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 29 Закону № 1645, якими, зокрема, передбачити, що:

карантин встановлюється Кабінетом міністрів за погодженням із Радою національної безпеки і оборони. Раніше таке рішення міг ухвалити Кабмін самостійно за поданням ТЕБ та МОЗу

карантин встановлюється на строк, що не перевищує двох місяців і може бути подовжений у разі несприятливої епідемічної ситуації;

у рішенні про встановлення карантину зазначаються: відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії поширенню якої запроваджується карантин; територія, на якій запроваджено карантин; перелік профілактичних, протиепідемічних та інших заходів; перелік суб’єктів, на яких покладається здійснення контролю за виконанням протиепідемічних, профілактичних та інших заходів;

протиепідемічні заходи можуть включати: особливі умови і режим пересування населення та господарської діяльності; підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсервації, госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів); особливі умови в’їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин; особливі умови і режим здійснення пасажирських перевезень; особливі умови і режим перетину кордону іноземцями та особами без громадянства; особливі умови і режим відвідування закладів освіти; інші заходи визначені законом.

Що відомо

Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. "За" поголосували 311 народних депутатів.

Верховна рада у четвер, 17 лютого, ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. "За" проголосували 298 депутатів.

Верховна рада проголосувала у повторному першому читанні за внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення надання медичної допомоги. "За" проголосував 241 нардеп.

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