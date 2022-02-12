Бойовики 7 разів порушили "тишу" — штаб ООС

Протягом 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Про це штаб операції Об’єднаних сил.

Поблизу Мар’їнки бойовики задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Окупанти стріляли у напрямку Невельського, Пісків, Широкиного, Водяного зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

За даними штабу ООС, станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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