Двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС

14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого — задовільний", — повідомили у штабі.

Окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Трьохізбенки, Новотроїцького та Пісок.

У районі Мар'їнки окупанти з БПЛА скину постріл ВОГ-17. Українські військові знищили безпілотник.

На Донеччині зафіксували проліт безпілотника окупантів типу "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.

Від початку 15 лютого порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

Російські окупанти заборонили патрулю СММ ОБСЄ провести моніторинг у пункті пропуску Довжанське на кордоні з РФ, а у разі відмови погрожували арештом.

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