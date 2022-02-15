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Двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС
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Двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС

Олександра Папіна
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Двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС фото: Штаб ООС

14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого — задовільний", — повідомили у штабі.

Окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Трьохізбенки, Новотроїцького та Пісок.

У районі Мар'їнки окупанти з БПЛА скину постріл ВОГ-17. Українські військові знищили безпілотник.

На Донеччині зафіксували проліт безпілотника окупантів типу "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.

Від початку 15 лютого порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

  • 13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.
  • Російські окупанти заборонили патрулю СММ ОБСЄ провести моніторинг у пункті пропуску Довжанське на кордоні з РФ, а у разі відмови погрожували арештом.

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