Двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС

14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.
"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого — задовільний", — повідомили у штабі.
Окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Трьохізбенки, Новотроїцького та Пісок.
У районі Мар'їнки окупанти з БПЛА скину постріл ВОГ-17. Українські військові знищили безпілотник.
На Донеччині зафіксували проліт безпілотника окупантів типу "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.
Від початку 15 лютого порушень режиму "тиші" не зафіксували.
Що відомо
- 13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.
- Російські окупанти заборонили патрулю СММ ОБСЄ провести моніторинг у пункті пропуску Довжанське на кордоні з РФ, а у разі відмови погрожували арештом.