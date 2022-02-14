Окупанти стріляли зі 120-х мінометів та запускали БПЛА — штаб ООС

13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 120-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Водяного, Мар'їнки та Катеринівки.

Поблизу КАТЕРИНІВКИ окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"На Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", — додали у штабі.

Українські військові на обстріли окупантів відкривали вогонь у відповідь.

Що відомо

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

Російські окупанти заборонили патрулю СММ ОБСЄ провести моніторинг у пункті пропуску Довжанське на кордоні з РФ, а у разі відмови погрожували арештом.

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