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Окупанти тричі відкривали вогонь, один український військовий поранений
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Окупанти тричі відкривали вогонь, один український військовий поранений

Олександра Папіна
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Окупанти тричі відкривали вогонь, один український військовий поранений

11 лютого російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомили у штабі.

Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів поблизу Пісків та Невельського.

Поблизу Мар'їнки окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ-17.

Що відомо

  • Упродовж минулої доби 10 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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