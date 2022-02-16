Російські окупанти стріляли мінометів 82-го та 120-го калібру — штаб ООС

15 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів поблизу Катеринівки, Лобачевого, Оріхового та Станиці Луганської.

Від початку 16 лютого російські окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру поблизу Станиці Луганської.

Що відомо

14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

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