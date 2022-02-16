Російські окупанти стріляли мінометів 82-го та 120-го калібру — штаб ООС

15 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
Окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів поблизу Катеринівки, Лобачевого, Оріхового та Станиці Луганської.
Від початку 16 лютого російські окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру поблизу Станиці Луганської.
Що відомо
- 14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.
- 13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.