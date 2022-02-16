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Російські окупанти стріляли мінометів 82-го та 120-го калібру — штаб ООС
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Російські окупанти стріляли мінометів 82-го та 120-го калібру — штаб ООС

Олександра Папіна
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Російські окупанти стріляли мінометів 82-го та 120-го калібру — штаб ООС pressjfo.news

15 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів поблизу Катеринівки, Лобачевого, Оріхового та Станиці Луганської.

Від початку 16 лютого російські окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру поблизу Станиці Луганської.

Що відомо

  • 14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.
  • 13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

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