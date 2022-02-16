На офіційний вебпортал Міністерства оборони України продовжують здійснюватися DDoS-атаки, намагаючись зробити максимальне завантаження серверних потужностей. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​ Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", – ідеться у повідомленні.

Спеціалісти з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки – типу DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США.

"Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", – повідомляють у відомстві.

У Міноборони попередили, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​

Однак, на думку армійців, така ситуація допомогла українським спеціалістам злагодити роботу із союзниками на випадок надзвичайних кіберподій.

Що відомо

Національна поліція 15 лютого відкрила провадження за двома статями Кримінального кодексу через DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України.

15 лютого почалися перебої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Клієнти "ПриватБанку" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.

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