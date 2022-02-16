На офіційний вебпортал Міністерства оборони України продовжують здійснюватися DDoS-атаки, намагаючись зробити максимальне завантаження серверних потужностей. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт. Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", – ідеться у повідомленні.
Спеціалісти з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки – типу DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США.
"Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", – повідомляють у відомстві.
У Міноборони попередили, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.
Однак, на думку армійців, така ситуація допомогла українським спеціалістам злагодити роботу із союзниками на випадок надзвичайних кіберподій.
Що відомо
- Національна поліція 15 лютого відкрила провадження за двома статями Кримінального кодексу через DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України.
- 15 лютого почалися перебої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
- Клієнти "ПриватБанку" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.
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