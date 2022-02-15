Клієнти найбільшого банку України "ПриватБанк" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.

Клієнти "ПриватБанку" розповіли про отримані СМС-повідомлення у соцмережах.

"За технічними обставинами банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося", — зазначалося у текстах таких повідомлень.

Facebook Клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про проблеми з банкоматами, у банку спростовують

При цьому СМС були надіслані з номерів телефонів іноземних операторів зв’язку, зокрема, Австрії та Польщі.

Як розповів у коментарі Суспільному офіційний представник банку Олег Серга, ПриватБанк почав отримувати інформацію про такі повідомлення вранці 15 лютого.

"Нас клієнти інформували, передавали інформацію, що вони почали отримувати з невідомих номерів такі СМС фальшиві про те, що на сьогодні будуть перебої в роботі банків", — зазначив він.

Серга наголосив, що інформація у розсилці абсолютно не відповідає дійсності та може бути елементом інформаційної війни.

"Ця інформація є фейковою, вона направлена на те, щоб ввести наших клієнтів в оману. ПриваБанк працює зараз у звичайному режимі. Ми працюємо 24/7 для того, щоб обслуговувати клієнтів, і просимо клієнтів і радимо українцям отримувати інформацію лише з офіційних джерел", — додав він.

За словами Олега Серги, нині "ПриватБанк" намагається з’ясувати, хто може бути причетним до розсилки таких повідомлень.

Що відомо

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку через проблеми з платоспроможністю, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 мільярдів гривень.

Результати незалежного розслідування компанії Kroll у 2018 році підтвердили, що ПриватБанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у розмірі близько 5,5 мільярда доларів.

У квітні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію ПриватБанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь ексвласника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з ПриватБанком осіб.

Але 13 грудня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК, яке задовольняло позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. та скасовувало рішення Нацбанку про визначення пов’язаних із ПриватБанком осіб. Також суд закрив провадження в цій справі.

Крім того, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав так званий антиколомойський закон про банки, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Закон також запроваджує оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури.

Коломойський та Боголюбов оскаржують націоналізацію "ПриватБанку" у Верховному суді Лондона. Розгляд справи по суті там почнеться 1 березня 2022 року.

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