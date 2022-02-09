Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонні переговори 8 лютого, під час яких обговорили зокрема воєнну ескалацію з боку Росії поблизу українських кордонів.
Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
За словами речника відомства Неда Прайса, Блінкен і Чавушоглу "обговорили шляхи з подальшої координації та єдності НАТО стосовно загрози подальшої ескалації Росії та агресії проти України".
Очільник зовнішньополітичного відомства США наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та відзначив роль президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в дипломатичному розв’язанні кризи.
Окрім того, сторони обговорили питання нормалізації відносин Туреччини й Вірменії та можливу роль США в цьому процесі й домовилися щодо зміцнення турецько-американських відносин.
Турецька сторона поки не оприлюднювала повідомлення за підсумками телефонної розмови.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
- 19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередження війни. Раніше в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат. Але ще 1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію Ердогана.
- 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.
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