Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонні переговори 8 лютого, під час яких обговорили зокрема воєнну ескалацію з боку Росії поблизу українських кордонів.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

За словами речника відомства Неда Прайса, Блінкен і Чавушоглу "обговорили шляхи з подальшої координації та єдності НАТО стосовно загрози подальшої ескалації Росії та агресії проти України".

Очільник зовнішньополітичного відомства США наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та відзначив роль президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в дипломатичному розв’язанні кризи.

Окрім того, сторони обговорили питання нормалізації відносин Туреччини й Вірменії та можливу роль США в цьому процесі й домовилися щодо зміцнення турецько-американських відносин.

Турецька сторона поки не оприлюднювала повідомлення за підсумками телефонної розмови.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Тиждень інтенсивної дипломатії. Як іноземні візити допоможуть зміцнити безпеку України

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу