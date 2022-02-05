Президент Туреччини заразився COVID-штамом "Омікрон"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 лютого повідомив, що захворів на COVID-19. Позитивний результат тесту він отримав через день після візиту до України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", — поінформував Ердоган.

За його словами, у нього та його дружини виявили штам коронавірусу "Омікрон". Вони переносять хворобу у легкій формі. Турецький лідер додав, що продовжить працювати з дому.

За даними турецького видання Milliyet, Ердоган зробив три щеплення від коронавірусу. Перше щеплення він отримав 14 січня, друге — 11 лютого, третє — 10 березня 2021 року.

Що відомо

3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередження війни. З відповідною пропозицією він виступав і в грудні 2021 року. Тоді в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

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