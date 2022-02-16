16 лютого на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Миколаївської міськради.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Марина Калина.

На місці працюють профільні служби.

Станом на 11:05 співробітники поліції перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Новина оновлюється...

Що відомо

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.