У Києві 16 лютого, у День єднання, який вперше відзначається в Україні, військовий оркестр виконав національний гімн перед пленарним засіданням парламенту.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць.

Під час виконання гімну народні обранці вишукувались на сходах перед входом до Ради.

Дарина Коломієць, Суспільне День єднання: оркестр виконав гімн перед засіданням Верховної Ради

Після цього оркестр пройшов кроком повз депутатів під звуки маршу.

День єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Він передбачає проведення низку урочистих заходів, серед яких:

підняття Державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконання о 10:00 Державного гімну України;

проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

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