Україна зміцнює свою обороноздатність та не планує агресивних дій — Рєзніков

Україна зміцнює власну обороноздатність та, як і раніше, готується вирішувати конфлікт політико-дипломатичним шляхом. Жодних провокацій та агресивних дій з боку України не буде.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання.

"Усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу. Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків – вийшли, усі, хто повинен отримати боєкомплект – отримали, техніка заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає", — заявив міністр.

Він також повідомив, що в Україні цілодобово розгортаються додаткові сили територіальної оборони. Наразі одночасно формуються 176 військових частин. На 70% вже сформоване управління ядро цими силами. Загальна чисельність сил територіальної оборони складатиме 130 тисяч осіб.

"При цьому я хочу наголосити: Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити усі проблеми, повернути наших людей і наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій ні на Сході, ні щодо Криму та інших напрямках. Жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відсіч", — наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що Російська Федерація напала на Україну 8 років тому. Протягом цього часу існували загрози, але наразі, каже міністр, Україна є набагато сильнішою.

«Джерелом нашої сили є єдність, а також любов до нашої країни, до наших близьких, яких ми маємо захистити. Єднання – це наша потужна зброя», — наголосив міністр оборони.

Що відомо

День єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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