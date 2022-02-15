В Україні зафіксовано майже 30 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

За добу 14 лютого в Україні зафіксували майже 30 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 1 889 людей, померли 305 хворих. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу на коронавірус захворіли 2 393 дітей та 884 медпрацівників, подолали хворобу 23 235 людей. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 572 417 людей, одужали 3 811 630 хворих, зафіксовано 103 255 летальних випадків.

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 14 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 59 170 осіб. Першу дозу отримали 17 244 людей, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, а бустерну дозу отримали 581 349 людини. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Що відомо

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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