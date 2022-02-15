Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі звернулася ОБСЄ з проханням скликати термінове засідання — там мають обговорити рішення Державної думи Росії щодо визнання "ЛДНР".

Про це Суспільному повідомив заступник голови делегації, народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Мережко.

За його словами, для проведення термінового засідання потрібна згода всіх сторін — тобто і ОБСЄ, і Росії. Тому чи відбудеться воно, сказати поки важко.

"Рішення Держдуми є вкрай небезпечним з точки зору існування Мінського процесу. Це рішення може означати вихід Росії з Мінського процесу і суттєве порушення Мінських домовленостей. Тому треба звернути на це увагу і ОБСЄ і Росії. І треба також з’ясувати це питання у Росії, чи виходить вона повністю з Мінських домовленостей", — уточнив Мережко.

На засіданні, як повідомлялося в заяві делегації, делегація Росії має надати офіційну інформацію "щодо їхньої позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ".

Останнє чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 9 лютого напередодні зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки".

Суспільне звернулося до представництва ОБСЄ в Україні по коментар.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".

Президент Росії Володимир Путін вважає, що члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

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