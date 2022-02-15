Рішення Державної думи Росії 15 лютого про звернення до Володимира Путіна про визнання так званих Донецької та Луганської "народної республік" означає фактичну відмову Москви від "Нормандського формату" і Мінських домовленостей.

Про це Суспільному повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"Якщо Росія продовжує брати участь у "Нормандському форматі" і має й далі намір вирішити конфлікт на Сході України на основі Мінських домовленостей, то такий крок Державної думи є абсолютно деструктивним", — зазначив він.

Никифоров наголосив, що поки йдеться лише про звернення щодо визнання "ЛДНР", і Україна сподівається, що "подальшого поступу в цьому деструктивному напрямку не буде".

"Якщо Путін підпише цей указ, це означає фактично вихід із "Нормандського процесу" і відмову від Мінських домовленостей. І тоді всі дипломатичні напрацювання за 8 років фактично анулюються, і треба буде починати весь дипломатичний шлях із самого початку з урахуванням цих нових обставин, які значно ускладнять, майже унеможливлять пошук компромісу", — вважає речник президента.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".

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