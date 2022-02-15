Рішення Державної думи Росії 15 лютого про звернення до Володимира Путіна про визнання так званих Донецької та Луганської "народної республік" означає фактичну відмову Москви від "Нормандського формату" і Мінських домовленостей.
Про це Суспільному повідомив речник президента України Сергій Никифоров.
"Якщо Росія продовжує брати участь у "Нормандському форматі" і має й далі намір вирішити конфлікт на Сході України на основі Мінських домовленостей, то такий крок Державної думи є абсолютно деструктивним", — зазначив він.
Никифоров наголосив, що поки йдеться лише про звернення щодо визнання "ЛДНР", і Україна сподівається, що "подальшого поступу в цьому деструктивному напрямку не буде".
"Якщо Путін підпише цей указ, це означає фактично вихід із "Нормандського процесу" і відмову від Мінських домовленостей. І тоді всі дипломатичні напрацювання за 8 років фактично анулюються, і треба буде починати весь дипломатичний шлях із самого початку з урахуванням цих нових обставин, які значно ускладнять, майже унеможливлять пошук компромісу", — вважає речник президента.
Що відомо
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
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