Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 9 лютого напередодні зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Позиції делегацій України та Росії залишилися незмінними.

Про це повідомив член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш на сторінці в Facebook.

За словами Сергія Гармаша, російська сторона продовжує наполягати на тому, що вона не є стороною конфлікту. Натомість українська делегація відмовляється йти на контакт з представниками підконтрольних Росії адміністрацій в ОРДЛО.

"Керівник СММ ОБСЄ посол Черевик заявив, що ситуація зі свободою переміщення місії в ОРДЛО погіршилася. Він охарактеризував обмеження СММ у окремих районах Луганської області словом "блокада"", — пише Гармаш.

Представник України в ТКГ також повідомив, що представники підконтрольних Росії адміністрацій знайшли ще один привід не відкривати КПВВ. Вони вимагають прямого контакту санітарних лікарів України та ОРДЛО "для розв’язання проблеми коронавірусних обмежень". Крім цього, Гармаш повідомив, що додаткові вимоги висуваються і в питанні обміну, попри те, що у Мінських угодах сказано про безумовний обмін полоненими.

"Загалом, попри дипломатичну активність навколо "Мінська", засідання було середньостатистичним"", — підсумував Гармаш.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.

Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО не буде.

голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО не буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

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