Визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у зв’язку зі схваленням в Державній думі РФ постанови про звернення до президента щодо визнання суверенності "ЛДНР".

"Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери. Визнання т.зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", — зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також додав, що підтримка Володимиром Путіним постанови Держдуми РФ матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки.

"Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти. Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках чинних переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", — наголосив дипломат.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили – винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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