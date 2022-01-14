Кібератака на ресурси державних органів України, яка сталась у ніч на 14 січня, не призвела до витоку персональних даних.
Про це в ефірі Суспільного заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
"Сайти органів державної влади не зберігають напряму персональні дані, а реєстри під час цієї атаки не постраждали. Ми можемо говорити, що їхнього витоку не відбулось", — розповів посадовець.
За його словами, ймовірні організатори атаки все ще встановлюються.
"Робити висновки передчасно. В рамках слідства будуть дані відповіді на всі питання. Але першими про атаку оголосили сайти сусідньої країни. Тому висновки може зробити кожен для себе", — зауважив чиновник.
Щиголь додав, що протягом минулого року системи реагування зафіксували 147 кібератак. При цьому щоквартально їхня кількість зростає на 10-12%.
Що відомо
- У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.
- У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".
- 21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.
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