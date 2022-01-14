Кібератака на ресурси державних органів України, яка сталась у ніч на 14 січня, не призвела до витоку персональних даних.

Про це в ефірі Суспільного заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Сайти органів державної влади не зберігають напряму персональні дані, а реєстри під час цієї атаки не постраждали. Ми можемо говорити, що їхнього витоку не відбулось", — розповів посадовець.

За його словами, ймовірні організатори атаки все ще встановлюються.

"Робити висновки передчасно. В рамках слідства будуть дані відповіді на всі питання. Але першими про атаку оголосили сайти сусідньої країни. Тому висновки може зробити кожен для себе", — зауважив чиновник.

Щиголь додав, що протягом минулого року системи реагування зафіксували 147 кібератак. При цьому щоквартально їхня кількість зростає на 10-12%.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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