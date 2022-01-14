Кібератака на МЗС не призвела до витоку службової інформації — заява

Унаслідок кібератаки на онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ, яка сталась у ніч на 14 січня, витоку службової інформації зафіксовано не було.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Унаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі", – розповів посадовець.

За його словами, при цьому команда спеціалістів МЗС, у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу вебсайту МЗС України. Окрім того, міністерство працює над підвищенням спроможності України протистояти таким атакам.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту", – зазначив Ніколенко.

Він додав, що нині МЗС вживає практичні заходи для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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